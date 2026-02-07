Зеленский будет докладывать Европе о переговорах по Украине

Зеленский собирается отчитываться перед ЕС о ходе переговоров по урегулированию

Президент Украины Владимир Зеленский намерен отчитываться перед представителями Европы о ходе переговоров по украинскому урегулированию в Абу-Даби и последующих встречах. Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

«Определил команде рамки дальнейшего диалога, и прорабатываем график необходимых шагов. Будем информировать наших европейских партнеров о состоянии переговоров и реальных перспективах всего переговорного процесса», — написал украинский лидер.

7 февраля Зеленский говорил, что Вашингтон предложил Москве и Киеву провести очередной раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине на территории США. По его словам, украинская сторона уже подтвердила свое участие в новой встрече.

В этот же день Зеленский рассказал, что Вашингтон хочет урегулировать конфликт до июня текущего года. В связи с этим он не исключил, что США будут оказывать давление на обе стороны конфликта, чтобы успеть решить вопрос к этому сроку.

4 и 5 февраля в Абу-Даби прошел второй раунд трехсторонних переговоров России, Украины и США. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее была названа главная цель Украины на переговорах в Абу-Даби.