На Украине заявили об ударе по крупнейшей в Европе электроподстанции

Игнатьев: ВС РФ нанесли удар по крупнейшей в Европе электроподстанции на 750 кВ

В ночь на 7 февраля российские войска нанесли удар по крупнейшей в Европе электроподстанции напряжением 750 кВ. Об этом сообщил глава Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев, чьи слова приводит украинское издание «Страна.ua».

По словам эксперта, атакованная электроподстанция, расположенная во Львовской области, выполняет функцию регулирования электроснабжения западных областей Украины. Она обеспечивает связь между Хмельницкой и Ровенской АЭС, а также балансирует энергосистему с помощью Бурштынской и частично Добротворской ТЭС. Кроме того, объект отвечает за импорт электроэнергии и получение аварийной помощи из стран Европейского союза (ЕС).

Игнатьев отметил, что удар может привести к серьезным трудностям для украинской энергосистемы в ближайшем будущем.

«На данный момент диспетчерский центр «Укрэнерго» обратился за аварийно-диспетчерской помощью к Польше. У нас есть опция краткосрочно получать до 200 мегаватт от европейских соседей, но это временный шаг, чтобы сбалансировать ситуацию в украинской энергосистеме», — отметил глава Совета.

Ранее на Украине вышли из строя ключевые энергетические подстанции «Винницкая 550» и «Киевская 750».