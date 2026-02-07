Размер шрифта
В Белгороде приостановили работу лифтов на время восстановительных работ

Владимир Федоренко/РИА Новости

В Белгороде временно ограничена работа лифтов в многоквартирных домах. Причиной стали перепады напряжения в электросети, вызванные утренней атакой со стороны украинских вооруженных сил. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города.

«Такое решение обусловлено продолжающимися аварийно-восстановительными работами после утреннего ракетного обстрела, нестабильным напряжением», – говорится в официальном заявлении.

Данная мера призвана исключить возможность блокировки людей в лифтах при внезапном отключении электроэнергии, как сообщает пресс-служба городской администрации.

«Работа лифтов будет возобновлена после стабилизации ситуации с электроснабжением», – заверили в мэрии.

7 февраля губернатор области Вячеслав Гладков заявил, что Белгород подвергся атаке с использованием десяти ракет со стороны ВСУ. В результате двое местных жителей получили ранения. Кроме того, повреждены два коммерческих объекта и элементы инфраструктуры, пострадали 38 автомобилей, три квартиры в двух многоквартирных домах, а также 12 частных домовладений.

Ранее под Белгородом от удара беспилотника пострадала беременная женщина.
 
