Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаНападение в общежитии в Уфе
Общество

Около тысячи россиян застряли в аэропорту Пхукета

Shot: порядка тысячи россиян застряли в аэропорту Пхукета из-за задержек рейсов
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Порядка тысячи граждан России застряли в аэропорту таиландского острова Пхукет из-за задержки рейсов. Об этом cообщает Life со ссылкой на Shot.

Как говорится в публикации, один рейс вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности, еще два — не могут вылететь. Самолет авиакомпании Azur Air, который минувшей ночью совершил вылет из Пхукета в Москву, подал сигнал бедствия и был вынужден вернуться в Таиланд. Пассажиры ждали замены рейса в здании аэропорта.

Второй рейс в столицу России задержали более чем на сутки. Кроме того, рейс в Новосибирск отложили на 15 часов.

Также в публикации отмечается, что люди вынуждены лежать на полу аэропорта и спасаться от жары в багажном отсеке автобуса. Детям приходится спать на тележках для багажа.

7 февраля Telegram-канал Baza сообщил, что российские туристы оказались в больницах Таиланда из-за массового отравления. Граждане РФ приехали в один из отелей Пхукета. Как рассказала одна из пострадавших, жительница Воронежа, среди путешественников в ее группе шесть человек пожаловались на признаки отравления. Позже сама женщина и ее знакомые заметили у себя симптомы. Всего на недомогание пожаловались минимум 19 россиян, заехавших в один отель.

Ранее на Кубе застряли сотни россиян.
 
Теперь вы знаете
Долги по зарплате, вахта для молодежи и «налоговый декрет». Главные новости о рынке труда
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!