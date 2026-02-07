Около тысячи россиян застряли в аэропорту Пхукета

Порядка тысячи граждан России застряли в аэропорту таиландского острова Пхукет из-за задержки рейсов. Об этом cообщает Life со ссылкой на Shot.

Как говорится в публикации, один рейс вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности, еще два — не могут вылететь. Самолет авиакомпании Azur Air, который минувшей ночью совершил вылет из Пхукета в Москву, подал сигнал бедствия и был вынужден вернуться в Таиланд. Пассажиры ждали замены рейса в здании аэропорта.

Второй рейс в столицу России задержали более чем на сутки. Кроме того, рейс в Новосибирск отложили на 15 часов.

Также в публикации отмечается, что люди вынуждены лежать на полу аэропорта и спасаться от жары в багажном отсеке автобуса. Детям приходится спать на тележках для багажа.

7 февраля Telegram-канал Baza сообщил, что российские туристы оказались в больницах Таиланда из-за массового отравления. Граждане РФ приехали в один из отелей Пхукета. Как рассказала одна из пострадавших, жительница Воронежа, среди путешественников в ее группе шесть человек пожаловались на признаки отравления. Позже сама женщина и ее знакомые заметили у себя симптомы. Всего на недомогание пожаловались минимум 19 россиян, заехавших в один отель.

Ранее на Кубе застряли сотни россиян.