В МОК готовы вернуть Россию на международную арену

В Милане состоялось заседание членов Международного олимпийского комитета (МОК), где делегаты выразили готовность вернуть Россию в мировой спорт, передает The New York Times.

Вскоре МОК должен отменить приостановку членства Олимпийского комитета России, что позволит россиянам выступить на Олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе с флагом и гимном. Глава Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Йохан Элиаш заявил о несправедливости санкций против России, напомнив про вторжение США в Венесуэлу и военных действиях Израиля в Газе.

В ночь на 7 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо открылись XXV зимние Олимпийские игры. Торжественная церемония зажжения олимпийского огня состоялась одновременно в двух городах, принимающих соревнования. В Милане чаша с огнем располагается у Арки мира, в Кортина-д'Ампеццо — на площади Анджело Дибона. Всего в церемонии открытия Игр приняли участие 92 делегации. Огонь в Милане зажгли горнолыжники Альберто Томба и Дебора Компаньони.

Всего на Играх в Италии выступят 13 российских атлетов в нейтральном статусе. Они не принимали участие в церемонии Открытия.

Ранее Дарья Непряева не смогла завоевать медаль в первой олимпийской гонке.