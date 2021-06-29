В МИД признали, что международная регистрация российской вакцины затягивается

Регистрация российской вакцины от COVID-19 Всемирной организацией здравоохранения и Европейским агентством лекарственных средств затягивается. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин, сообщает ТАСС.

Панкин на полях встречи глав МИД стран Группы двадцати (G20) подчеркнул, что затянутые сроки не повлияли на поставку российской вакцины в более чем 60 стран.

Замминистра допустил, что в некотором смысле дискриминация присутствует в факте нерегистрации препарата против коронавирусной инфекции.

«На нас лежат весьма масштабные обязательства, которые надо выполнять на фоне собственной потребности в вакцинации. Поэтому говорить, что нас не пускают на рынок, потому что ВОЗ и ЕМА не одобрили наш препарат, — это натяжка», — подчеркнул Панкин.

Россия стала первой страной в мире, где зарегистрировали вакцину от коронавируса. Вакцина от COVID-19 была зарегистрирована 11 августа прошлого года. «Спутник V» разработали российские специалисты Центра имени Гамалеи.

Ранее в Минздраве заявили, что все три российские вакцины от COVID-19 эффективны и безопасны. Такое заявление сделала директор НМИЦ терапии и профилактической медицины, главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей врачебной практике Оксана Драпкина.