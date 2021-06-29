На Чукотке возбудили дело из-за фото с сотней убитых гусей

Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Чукотскому автономному округу было возбуждено уголовное дело из-за фотографии с надписью «Чукотка 2021», которая была выложена из убитых гусей. Об этом сообщается на официальном сайте СК России по региону.

«Возбуждено уголовное дело по факту незаконной охоты, совершенной с причинением особо крупного ущерба (ч. 2 ст. 258 УК РФ)», — говорится в сообщении.

Согласно версии следствия, снимок был сделан с 14 по 17 мая текущего года на участке местности примерно в 60 км от Анадыря. На фотографии изображен человек с ружьем в руках на фоне надписи «Чукотка 2021» и изображением в виде сердца, выполненного выложенными на снегу тушками мертвых гусей в количестве около 178 особей. Позже снимок был размещен в социальных сетях.

По предварительным данным департамента природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа, общий ущерб от незаконной добычи гусей составил более 700 тыс. рублей.

На сегодняшний день устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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