СК возбудил уголовное дело о массовом заболевании детей COVID-19 в лагере в Туве

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового заражения детей коронавирусом в детском оздоровительном лагере «Байлак», находящемся в Туве. Об этом заявили на официальном сайте ведомства.

«По версии следствия, в период с 10 по 22 июня в детском лагере находились 162 ребенка и 33 работника. 22 июня к врачу-педиатру лагеря обратился несовершеннолетний воспитанник с жалобами выставления педиатром диагноза «аллергический дерматит», несовершеннолетний был доставлен в районную больницу, где по результатам медицинского исследования у него выявлено наличие инфекции COVID-19», — уточнили в пресс-службе СК.

24 июня после проведенных тестов у 68 детей и 9 сотрудников лагеря подтвердилась коронавирусная инфекция.

Всех заразившихся ребят и работников лагеря доставили в больницу.

Следователи установили, что с 11 июня к врачу-педиатру обратились 35 детей, пожаловавшихся на насморк, боли в горле. При этом медик не принял мер по изоляции детей, а также не оповестил об этом их родителей, законных представителей.

Также на территории лагеря находились посторонние лица. Расследование идет по ч. 1 ст. 238 УК России (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Ранее сообщалось, что более 70 человек заразились коронавирусом в детском лагере в Туве. Заболевших планировали разместить в Аграрном лицее для дальнейшего медицинского сопровождения.