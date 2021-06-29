Бельгия выдала России участника нападения на школу в Чечне

Бельгия выдала российской стороне гражданина и гражданку России. Первый обвиняется в нападении на школу в Чечне в 1996 году, а вторая — в организации и проведении азартных игр в Воронеже. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РФ.

Компетентные органы Королевства Бельгии удовлетворили требование надзорного ведомства и экстрадировали в Россию Али Оздамирова.

«Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 209 УК РФ («Бандитизм») и пп. «а», «б», «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ («Разбой»)», — сообщили в генпрокуратуре.

Следствие считает, что в апреле 1996 года Оздамиров работал военным руководителем в школе № 2, села Гелдагон Курчалоевского района в Чечне. Он создал вооруженную группу для хищения денег, которые предназначались для выплат стипендий и зарплат. 24 апреля ее члены напали на учебное заведение, устроив в здании беспорядочную стрельбу. Бандиты были вооружены автоматами АК-74 и АКМ. Оказавшись в кабинете директора, где помимо него находились еще семь сотрудников, злоумышленники завладели пакетом с 40,6 млн рублей («неденоминированных рублей»). Во время перестрелки директор погиб, еще один работник школы был ранен. После нападения преступники скрылись.

Также Бельгия экстрадировала в Россию Екатерину Холодкову, которая с августа 2015 по август 2019 года в Воронеже с сообщниками незаконно организовывала и проводила азартные игры, используя игровое оборудование вне положенной зоны. В результате они заработали свыше 21 млн рублей.

Оба фигуранта скрылись от правоохранительных органов. В связи с этим они были заочно арестованы и объявлены в международный розыск. Злоумышленников задержали в Бельгии.

Ранее сообщалось, что власти Аргентины выслали в Россию колумбийца, который обвиняется в краже драгоценностей на 160 млн рублей.