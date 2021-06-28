Слуцкий отверг вероятность выплаты Россией компенсации Чехии по Врбетице

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия считает «абсурдными» обвинения Чехии в причастности спецслужб РФ к взрывам на оружейных складах в Врбетице и не собирается удовлетворять требования Праги по выплате компенсации в размере €25,5 млн. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

«Что сказать: ухо от селедки быстрее дождутся чешские политики, чем каких-либо компенсаций от России. Все претензии им стоит направить организаторам и режиссерам этой шитой белыми нитками провокации», — написал Слуцкий.

Политик добавил, что Чехия таким образом намеренно ухудшает и без того негативные российско-чешские отношения.

«А если серьезно, упорство Праги в намеренном ухудшении российско-чешских отношений продолжает подрывать перспективы их возможного урегулирования. Жаль!», — подытожил Слуцкий.

Ранее стало известно о том, что чешские власти потребовали от России компенсировать ущерб в связи со взрывами в 2014 году на военных складах в деревне Врбетица, в причастности к которым они подозревают российские спецслужбы. Москва в свою очередь отвергает данные обвинения.

Два взрыва складов боеприпасов во Врбетице, в которых погибли два человека, произошли 16 октября и 3 декабря 2014 года. О количестве боеприпасов, их номенклатуре точных данных нет.