В понедельник, 28 июня, в Москве ожидается град и ураганный ветер до 22 метров в секунду, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на московский главк МЧС.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет, в связи с перемещением с юго-запада активной фронтальной зоны с 9 часов утра с сохранением до конца суток 28 июня по территории города Москвы ожидается дождь, местами сильный, гроза с ливнем, град. При грозе шквалистое усиление ветра 17-22 метров в секунду», — указано в сообщении.

В МЧС рекомендуют снизить скорость при управлении автомобилем и увеличить дистанцию, а также избежать обгонов и перестроений. Кроме того, сотрудники экстренных служб призывают быть внимательными при выходе на улицу и следить за тем, где находятся дети.

Ранее в МЧС экстренно предупредили москвичей о граде.

Кроме того, россиян предупредили об аномально теплой погоде в начале июля. Очаги тепла будут располагаться в Приволжском федеральном округе и на Урале, где температура превысит норму на 7-8°С, и в Якутии, где показатели будут выше средних на 4-6°С.