Греция ужесточит правила въезда для россиян

Все въезжающие в Грецию россияне обязаны проходить ПЦР-тест или экспресс-тест на границе, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальную правительственную газету.

Уточняется, что постановление вступит в силу утром 30 июня.

«В частности, постоянные жители Российской Федерации въезжают в страну при соблюдении следующих условий: а) им поставлен отрицательный результат лабораторного исследования с помощью ПЦР-теста на коронавирус COVID-19 или экспресс-теста на антигены коронавируса (экспресс-тест COVID), б) быть диагностированными отрицательно в ходе обязательного лабораторного теста с помощью ПЦР или теста с использованием экспресс-теста на антиген коронавируса COVID-19 в точках въезда, с пребыванием в зоне контроля до выдачи результата проверки и с обязательным временным ограничением в случае положительного результата», — говорится в общем министерском заявлении.

До получения результатов тестов граждане России будут находиться в контрольной зоне на въезде.

Ранее Греция продлила до 3 июля разрешение на въезд туристов. Сообщалось, что пассажира могут попросить сдать тест на коронавирус.

С 14 мая Греция открыла границы для туристов из 26 государств.