В Москве угнали машину элитной части ГИБДД
Анастасия Лежепекова
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В центре Москвы неизвестный угнал машину ГИБДД, патрулирующую так называемое Кремлевское кольцо — автомобильный маршрут вокруг Московского Кремля, сообщает Telegram-канал Baza.
Сообщается, что сотрудникам ДПС поступила команда остановить автомобиль на пересечении улицы Моховая и Воздвиженка. Позже, закончив работу, инспекторы увидели, что их служебную машину угнали.
Машину удалось остановить лишь на 22-м километре Минского шоссе, в Одинцовском районе.
По данным kp.ru, угонщик задержан. Им оказался 36-летний житель Калуги по имени Олег.
Ранее сообщалось, что таксист, приехавший по услуге «трезвый водитель», угнал машину в Москве.
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