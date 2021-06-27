В Москве угнали машину элитной части ГИБДД

В центре Москвы неизвестный угнал машину ГИБДД, патрулирующую так называемое Кремлевское кольцо — автомобильный маршрут вокруг Московского Кремля, сообщает Telegram-канал Baza.

Сообщается, что сотрудникам ДПС поступила команда остановить автомобиль на пересечении улицы Моховая и Воздвиженка. Позже, закончив работу, инспекторы увидели, что их служебную машину угнали.

Машину удалось остановить лишь на 22-м километре Минского шоссе, в Одинцовском районе.

По данным kp.ru, угонщик задержан. Им оказался 36-летний житель Калуги по имени Олег.

Ранее сообщалось, что таксист, приехавший по услуге «трезвый водитель», угнал машину в Москве.