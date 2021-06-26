Иран запустил производство вакцины «Спутник V»

В Иране начинается производство первой партии российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщается на странице препарата в Twitter.

«Ведущий производитель фармацевтической продукции Ирана начинает производство «Спутника V» с первой пробной партии», — говорится в публикации.

Препарат будет использоваться в программе вакцинации страны.

Ранее сообщалось, что Египет получил первую партию российской вакцины «Спутник V».

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы еще три российские вакцины от коронавируса: «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и однокомпонентная «Спутник Лайт».