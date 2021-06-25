Выросший в джунглях мужчина узнал о существовании женщин в 41 год

Хо Ван Ланг прожил в джунглях 41 год после того, как во время войны во Вьетнаме он вместе с отцом и братом сбежал в джунгли, расположенные в районе Тайча провинции Куангнгай, сообщает Mirror.

По данным издания, мужчина жил в полной изоляции от внешнего мира и понятия не имел о существовании женщин.

Необычная история Хо Ван Ланга берет свое начало в 1972 году, когда он вместе со своим отцом и братом бежал во время войны во Вьетнаме после того, как американская бомба убила его маму и двух братьев и сестер. С тех пор он вел образ жизни настоящего Тарзана, научившись охотиться и есть лесную живность.

Отец никогда не рассказывал сыну о существовании женщин, поэтому Ланг узнал о существовании противоположного пола только в 41 год, когда встретил Альваро Сересо, который и рассказал Хо Ван Лангу, что в мире существуют не только мужчины.

В 2019 году двое студентов из Великобритании решили проверить свои силы и провести три недели в джунглях Малайзии без еды и одежды.