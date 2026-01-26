Снегоуборочную технику на Камчатку доставят до 28 января

Оставшуюся технику, которая отправлена на Камчатку для уборки снега, доставят до 28 января. Часть техники уже была доставлена на места, сообщил вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, передает ТАСС.
«На сегодняшний день принято решение о доставке тяжелой техники в количестве 22 единиц. Десять единиц техники уже доставлены. До 28 января будут доставлены оставшиеся 12», — сказал Трутнев.
На данный момент в регионе ускорена работа по уборке снега, заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Он рассказал, что один из бортов МЧС с техникой уже приземлился. На нем доставили два дополнительных вездехода и два снегохода.
23 января сообщалось, что снегоуборочная техника и специалисты, прибывшие из Сахалинской области, начали работы по расчистке улиц и остановок в Петропавловске-Камчатском.
В настоящее время на Камчатке продолжают ликвидацию последствий снегопадов, которые стали самыми мощными за последние 60 лет. Количество выпавших осадков достигло 150% месячной нормы. Циклоны подобной силы наблюдались в начале 1970-х годов. В связи с нехваткой собственной техники власти запросили поддержку у правительства РФ.
Ранее эксперт допустил усиление снегопадов на Камчатке к концу века.