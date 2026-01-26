Снегоуборочную технику на Камчатку доставят до 28 января

Трутнев: технику для уборки снега доставят на Камчатку до 28 января

Оставшуюся технику, которая отправлена на Камчатку для уборки снега, доставят до 28 января. Часть техники уже была доставлена на места, сообщил вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, передает ТАСС.

«На сегодняшний день принято решение о доставке тяжелой техники в количестве 22 единиц. Десять единиц техники уже доставлены. До 28 января будут доставлены оставшиеся 12», — сказал Трутнев.

На данный момент в регионе ускорена работа по уборке снега, заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Он рассказал, что один из бортов МЧС с техникой уже приземлился. На нем доставили два дополнительных вездехода и два снегохода.

23 января сообщалось, что снегоуборочная техника и специалисты, прибывшие из Сахалинской области, начали работы по расчистке улиц и остановок в Петропавловске-Камчатском.

В настоящее время на Камчатке продолжают ликвидацию последствий снегопадов, которые стали самыми мощными за последние 60 лет. Количество выпавших осадков достигло 150% месячной нормы. Циклоны подобной силы наблюдались в начале 1970-х годов. В связи с нехваткой собственной техники власти запросили поддержку у правительства РФ.

