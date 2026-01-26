В России выступили против блокировки заданий ОГЭ и ЕГЭ за прошлые годы

В России нельзя блокировать задания ЕГЭ и ОГЭ прошлых лет, так как это негативно скажется на подготовке детей к экзаменам. Важно, чтобы у них была возможность анализировать материалы и разбираться в них, поэтому подобные запреты не имеют смысла, заявил НСН заслуженный учитель России Евгений Ямбург.

По его мнению, даже если соответствующее решение будет принято, реализовать его на практике будет невозможно – есть множество вариантов распространения данных – так, например, дети смогут обмениваться заданиями в Telegram-каналах.

Речь идет больше о «политической» инициативе, которая не учитывает, что без решения ЕГЭ и ОГЭ прошлых лет невозможно подготовиться к экзаменам, подчеркнул Ямбург.

«Это просто похожие задания, нет в этом ничего такого. Все это просто несерьезно, — подчеркнул учитель. — У нас скоро выборы, надо показать людям, что о них заботятся. Поэтому это чисто политическая история».

Напомним, Минпросвещения России подготовило проект поправок к ФЗ, предусматривающий запрет на распространение информации, касающейся контрольно-измерительных материалов (КИМ) ЕГЭ и ОГЭ, а также готовых решений всероссийской олимпиады школьников и учебных пособий, включенных в федеральный перечень. Исключения составит информация, содержащаяся непосредственно в этих материалах. СМИ пишут, что если законопроект примут, то публиковать задания ОГЭ, ЕГЭ и ВсОШ прошлых лет будет запрещено.

