Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Общество

Россиянин обстрелял соседа из винтовки из-за уборки снега

В Пензенской области мужчина обстрелял соседа из-за уборки снега
Global Look Press

В Пензенской области мужчина выстрелил из пневматической винтовки в соседа, который расчищал дорогу от снежных завалов. Об этом сообщает УМВД региона.

Инцидент произошел в Кузнецке, 39-летний местный житель, проезжая по частному сектору, остановился, чтобы убрать с дороги снежные булыжники, мешающие проезду. В этот момент из окна ближайшего дома прозвучал выстрел, пуля попала мужчине в плечо.

Полиция оперативно установила и задержала подозреваемого — 44-летнего местного жителя. Мужчина дал признательные показания, он объяснил, что ему показалось, что сосед намеренно бросает снег в сторону его участка, и, не выходя для разговора, выстрелил из окна. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.

До этого в Самарской области осудили мужчину, который выстрелил в возлюбленную. Мужчина взял ружье и дважды выстрелил — один раз в воздух, а второй в деревянную стену пристроя дома. Дробь пробила стену и попала в его избранницу, которая находилась внутри, спасти ее не удалось.

Ранее девятиклассник из Петербурга выстрелил в лицо пассажиру автобуса.
 
Теперь вы знаете
Что нужно знать о трудовом стаже, чтобы брали на работу и платили пенсию. Объясняем
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+