Россиянин обстрелял соседа из винтовки из-за уборки снега

В Пензенской области мужчина выстрелил из пневматической винтовки в соседа, который расчищал дорогу от снежных завалов. Об этом сообщает УМВД региона.

Инцидент произошел в Кузнецке, 39-летний местный житель, проезжая по частному сектору, остановился, чтобы убрать с дороги снежные булыжники, мешающие проезду. В этот момент из окна ближайшего дома прозвучал выстрел, пуля попала мужчине в плечо.

Полиция оперативно установила и задержала подозреваемого — 44-летнего местного жителя. Мужчина дал признательные показания, он объяснил, что ему показалось, что сосед намеренно бросает снег в сторону его участка, и, не выходя для разговора, выстрелил из окна. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.

