Князь спасает песни «Короля и Шута» в трейлере фильма о группе

Вышел трейлер фильма «Король и Шут. Навсегда». Ролик «Газете.Ru» предоставил онлайн-кинотеатр «Кинопоиск».

Действие музыкального приключенческого фэнтези разворачивается в мире песен легендарной рок-группы. Некромант пытается уничтожить сказочную вселенную, и в реальном мире начинают пропадать песни группы. Чтобы спасти родных и друзей, Горшок похищает Андрея Князева из реальности в сказку, и они встают бок о бок на защиту созданного ими мира.

К своим ролям вернулись артисты сериала «Король и Шут»: Константин Плотников — Горшок, Влад Коноплев — Князь, Дарья Мельникова — Вдова, Вера Вольт — Принцесса, Илья Хвостиков — Кочерыжка.

К касту проекта присоединился Илья Гришин, сыгравший главного антагониста в сказочной вселенной — Некроманта, а также на экране появится Гоша Куценко в роли психоаналитика. Фронтмен группы Jane Air Антон Лиссов стал в фильме зомби по имени Сид, а вокалистка группы The Hatters Анна Музыченко сыграла Ведьму.

Режиссерское кресло проекта занял Рустам Мосафир, он также стал соавтором сценария вместе с Александром Бузиным. За производство фильма «Король и Шут. Навсегда» отвечают Плюс Студия, компания «Лунапарк» и «Лига Фильм».

Продюсерами проекта стали Дмитрий Нелидов, Александра Ремизова, Ольга Филипук, Михаил Китаев, Александр Сыров, Андрей Федяй, Елена Мельникова и Агата Нигровская. Также сопродюсерами фильма выступили солист группы «Король и Шут» Андрей «Князь» Князев и музыкальный продюсер Игорь «Панкер» Гудков, снявший группе три культовых фильма-концерта — «Праздник Скоморох», «Ели мясо мужики» и «На краю».

Фильм выйдет в кинотеатрах 19 февраля 2026 года.

Ранее в новом трейлере «Супер Марио: Галактическое кино» показали Йоши.