В России раскрыли причины отказа от удара специальным оружием по Украине

Депутат Швыткин: Россия не оставила без ответа атаку на резиденцию Путина
Владимир Федоренко/РИА Новости

Атака на резиденцию президента России Владимира Путина не осталась без ответа. Об этом заявил замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в интервью «Ленте.ру».

Ранее зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что атака на президентскую резиденцию могла бы стать основанием для ответного удара с применением спецоружия.

Швыткин отметил, что эффективная и успешная работа российских средств противовоздушной обороны и в целом Вооруженных сил страны, которые защитили резиденцию, предотвратили применение нового оружия по Украине.

В ночь с 28 на 29 декабря беспилотники Вооруженных сил Украины попытались атаковать резиденцию Путина на Валдае в Новгородской области. В России назвали инцидент террористическим актом, пообещав «недипломатический» ответ. Украина отрицает свою причастность, называя обвинения ложью с целью сорвать мирные переговоры.

Позднее в министерстве обороны России сообщили о применении «Орешника» в ходе массированного удара по критическим объектам Украины. Ведомство отметило, что это стало ответом на попытку Украины атаковать резиденцию президента РФ Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что в НАТО началась паника из-за применения «Орешника» по Украине.
 
