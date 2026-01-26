Размер шрифта
В Италии призвали Зеленского скорее подписать мир

Вице-премьер Сальвини: Зеленскому придется выбирать между поражением и разгромом
Global Look Press

Президенту Украину Владимиру Зеленскому нужно как можно скорее подписать мирное соглашение, так как иначе ему придется выбирать между «поражением и разгромом». Об этом в соцсети X написал вице-премьер Италии, министр транспорта и лидер партии «Лига» Маттео Сальвини.

«Мы слышали Зеленского, который, несмотря на все полученные деньги, усилия и помощь, все еще имеет наглость жаловаться. Мой друг, ты проигрываешь войну, теряешь людей, доверие и достоинство: подпиши мирное соглашение как можно скорее. Тебе придется выбрать между поражением и разгромом», – написал он.

Так Сальвини отреагировал на выступление Зеленского на форуме в Давосе 22 января, в ходе которого украинский президент сказал, что Европа не знает, как себя защитить и как реагировать на ситуацию с Гренландией.

Член палаты депутатов Италии Россано Сассо также написал, что если Европа хочет мира, то она должна «попросить Зеленского принять мир». Также он подчеркнул, что выпад Зеленского против европейских союзников в Давосе стал «красной линией» для Италии.

Ранее в Европе спрогнозировали скорую победу России на Украине.
 
