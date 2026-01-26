Всплеск продаж российских аналогов «Оземпика» наблюдается на рынке

ЦРПТ: продажи российских аналогов «Оземпика» выросли почти вчетверо в 2025 году

В России в 2025 году почти в четыре раза выросли продажи отечественных препаратов-аналогов «Оземпика», используемых для лечения сахарного диабета и снижения избыточного веса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператора системы маркировки «Честный знак».

По подсчетам, в 2025 году было продано 6,1 млн упаковок отечественных препаратов на 35,2 млрд рублей, а в 2025 году — 1,7 млн упаковок на 9,2 млрд рублей.

«В 2025 году отечественные фармпроизводители выпустили 11,7 миллиона упаковок препаратов на основе семаглутида и тирзепатида. Этот объем в 10 раз превышает общий импорт лекарственных средств с международным непатентованным наименованием (МНН) «семаглутид» с 2020 по 2023 год», — отметили в ЦРПТ.

Больше всего таких препаратов было куплено в Санкт-Петербурге (807 упаковок), Москве (755 упаковок) и Московской области (738 упаковок). В топ-5 также вошли Краснодарский край и Ямало-Ненецкий автономный округ. Там продали 650 и 580 упаковок соответственно.

Средняя цена одной упаковки за год поднялась в цене на 5,66%, до 5 763 рублей.

Ранее эксперт объяснила, почему все больше лекарств становятся рецептурными.