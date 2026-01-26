В Кремле анонсировали встречи Путина с Бегловым и Дрозденко

Песков: Путин проведет встречи с Бегловым и Дрозденко

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин проведет рабочие встречи с главой Санкт-Петербурга Александром Бегловым и губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко. Об этом сообщает ТАСС.

По словам пресс-секратаря российского президента, встречи пройдут 26 января.

Также 26 января у Путина запланирована встреча с верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом в Эрмитаже.

В конце прошлого года Песков заявил, что 2026-й будет у Путина насыщенным.

До этого пресс-секретарь рассказывал, что президент никогда официально не уходит в отпуск, поскольку функции главы государства не предусматривают возможности полноценного отдыха. Изредка Путину удается выкроить несколько выходных дней, однако даже такие выходные не являются полноценными, отметил Песков.

Ранее Путин рассказал о своих родителях.