Умерла актриса сериала «Кулагин и партнеры»

Скончалась актриса Вероника Ганич
Ника Ганич/VK

Известная российская телеведущая и актриса Вероника Ганич умерла на 60-м году жизни. Об этом на странице в соцсети «ВКонтакте» сообщила команда телепроекта «География на вкус».

Причины смерти Ганич в «Географии на вкус» не уточнили.

«Нам бесконечно жаль и очень больно от этой чудовищной потери. Но энергия Ники останется с нами — в делах, которые она начала, и которые мы в память о ней продолжим», — пишут коллеги покойной.

Ганич в 1987 году окончила Театральный институт имени Бориса Щукина. Вела программу «Субботник» на канале «Россия 1» вместе с моделью и телеведущей Оксаной Федоровой. Работала на каналах НТВ и «Еда», была членом гильдии шеф-поваров, автором книг о кулинарии. В сериале «Кулагин и партнеры» она исполнила одну из ключевых ролей — Ники, помощницы детектива Леонида Кулагина. Также актриса снималась в сериалах «Место убийцы вакантно...» и «Гаражи» и в фильмах «Это я – дурочка», «Билет в красный театр, или Смерть гробокопателя».

Ранее экс-гитарист группы «Любэ» Юрий Рыманов скончался на 70-м году жизни.

