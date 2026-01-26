Размер шрифта
Армия

ТЭЦ в Киеве не работают после прилета 16 баллистических ракет

Харченко: 16 ракет попали по киевским ТЭЦ 13 января, с тех пор они не работают
Vladyslav Sodel/Reuters

Шестнадцать баллистических ракет поразили киевские теплоэлектроцентрали во время атаки 13 января, что привело к перебоям с электричеством и отоплением в городе. Об этом заявил директор «Центра исследования энергетики» Александр Харченко, передает «Страна.ua».

По его словам, именно этот удар стал причиной текущих проблем с энергоснабжением в столице Украины. Ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснял масштаб разрушений отсутствием достаточного количества ракет для систем ПВО.

«Та атака и принесла Киеву текущие проблемы со светом и отоплением», — отметил Харченко.

16 января на Украине ввели режим ЧС в энергетике — в стране не осталось ни одной неповрежденной электростанции, сообщили в местном минэнерго. Самая тяжелая ситуация была в Киеве. Глава минэнерго страны Денис Шмыгаль сообщил, что проблемы с отоплением наблюдаются даже в правительственных зданиях.

На этом фоне мэр украинской столицы призвал жителей Киева по возможности покинуть город. Киевляне, тем временем, начали «жарить кирпичи», чтобы согревать помещения.

Накануне украинское издание «Страна.ua» написало, что отключения электроэнергии на Украине могут продолжаться еще два-три года даже в случае прекращения обстрелов энергообъектов. Как отметил директор «Центра исследований энергетики» Александр Харченко, Киев выйдет на графики веерных отключений в ближайшие 5–7 дней.

Ранее в России рассказали, как можно было избежать энергетического кризиса на Украине.
 
