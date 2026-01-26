Размер шрифта
Кремль: контакты России, Украины и США продолжатся на следующей неделе

Песков: продолжение трехсторонних контактов намечено на следующую неделю
UAE Government/Reuters

Продолжение контактов между Россией, Украиной и США намечено на следующую неделю, однако точной даты нет. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Пока разговора российского президента Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом в графике нет, но согласовать его можно быстро, добавил Песков.

23–24 января в столице ОАЭ Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры между представителями России, Украины и США, посвященные урегулированию конфликта.

По информации агентства Reuters, территориальный вопрос стал ключевой темой. Канал CNN сообщил, что стороны смогли решить несколько проблемных вопросов, не касающихся территорий.

25 января президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что на трехсторонней встрече обсуждался американский план из 20 пунктов.

Ранее Москва назвала вывод украинских войск из Донбасса ключевым условием для прогресса в переговорах.

