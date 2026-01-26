В сделках с недвижимостью по биометрии заметили риски для россиян

В России в этом году заработает механизм, который позволит упростить сделки с недвижимостью с помощью единой биометрической системы (ЕБС). Однако сегодня это крайне неактуальный шаг, который создаст для граждан массу рисков, считает заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев. В беседе с НСН он призвал не упрощать, а наоборот – усложнить процесс сделок, в том числе ввести обязательную психиатрическую экспертизу.

Введение биометрии в сделках с жильем усложнит процесс удостоверения личности. Нотариус не будет видеть перед собой человека, поэтому останется нерешенным вопрос – идет ли он на сделку добровольно или под шантажом и угрозами, предупредил специалист. По сути, стороны сделки будут просто присылать данные по ЕБС с подтверждением и кодом, но предысторию можно изучить только при личном общении, подчеркнул юрист.

«Мы прекрасно знаем, что люди, которые находятся в больнице и приходят в ослабленном состоянии, могут подписывать документы по переходу прав на недвижимость с помощью так называемого «рукоприкладчика», который приходит и подтверждает волю», — привел пример Соловьев.

Вместо упрощения следует двигаться по противоположному пути – сделки должны сопровождаться обязательной психолого-психиатрической экспертизой для подтверждения дееспособности продавца, считает эксперт. Кроме того, он призвал предусмотреть «период охлаждения» и личную идентификацию обеих сторон сделки, отметив, что на рынке нужно обеспечить в первую очередь безопасность продавцов и покупателей, а не быстроту заключения сделок.

Напомним, биометрические данные при совершении дистанционных сделок с недвижимостью россияне смогут использовать с 1 июля 2026 года. Как отмечал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский, этот шаг откроет возможность удаленного подтверждения личности, избавив граждан от необходимости личного визита к нотариусу или в МФЦ. Ожидается также, что внедрение биометрии также значительно повысит уровень безопасности, снизив риски мошеннических действий с использованием поддельных паспортов и доверенностей, и, в конечном счете, сэкономит время как для обычных граждан, так и для представителей бизнеса.

