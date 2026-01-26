Размер шрифта
В сети показали, что стало с главным зданием МГУ из-за рекордных морозов

В Москве шпиль главного здания МГУ покрылся наледью из-за морозов
В Москве из-за рекордно низкой температуры обледенело главное здание МГУ имени Ломоносова. Об этом сообщил Telegram-канал «Москва с огоньком», опубликовав снимок с замерзшим зданием.

На кадре, сделанном очевидцами, показан шпиль главного корпуса университета на Ленинских горах. Из-за мороза он покрылся наледью, из-за чего верхушка здания окрасилась в белый цвет. Авторы канала отметили, что подобных морозов в столице России давно не наблюдали.

По словам синоптика Михаила Леуса, минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы. Температура воздуха в ночь на 26 января в столице опустилась до -17,3°C. В Подмосковье холоднее всего было в Черустях, там столбик термометра показал -28,2°С. Леус уточнил, что ночь на 27 января в центральных регионах России будет еще более холодной.

До этого врач-терапевт Яна Фомина назвала простое правило, что избежать простуды и других заболеваний в зимний период. Она заявила, что главной защитой для организма в мороз становится многослойный образ. Зимой на прогулки необходимо надевать три слоя одежды: в качестве первого должно выступать термобелье, отводящее влагу, затем следует надевать флисовые или шерстяные вещи, которые сохраняют тепло. Третьим слоем следует надевать ветро- и влагозащитную мембранную одежду, посоветовала медик.

Ранее были названы средства, которые должны быть в домашней аптечке зимой.
 
