Uniper подала иск к «Газпрому» на €45 млн

Немецкая компания Uniper требует от «Газпрома» плату за прокачку по газопроводу OPAL, который соединяет «Северный поток» с газотранспортной системой Западной Европы. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на российские судебные документы.

Арбитражное разбирательство в Международном арбитражном суде при Международной торговой палате инициировало подразделение Uniper Global Commodities SE Lubmin-Brandov Gastransport GmbH (LBGT).

В иске компания требует €45 млн по контракту на транспортировку газа по трубопроводу OPAL (LBTG владеет долей 20% в газопроводе) от 1 июня 2012 года. Рассматривать иск будут в Женеве.

12 января арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск «Газпром экспорт» к Lubmin-Brandov Gastransport о запрете продолжать арбитражное разбирательство. Он также постановил взыскать с LBGT €45,2 млн в случае неисполнения постановления суда.

