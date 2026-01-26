Размер шрифта
Uniper подала иск к «Газпрому» на €45 млн

Uniper хочет взыскать с «Газпрома» средства за прокачку «Северного потока»
Немецкая компания Uniper требует от «Газпрома» плату за прокачку по газопроводу OPAL, который соединяет «Северный поток» с газотранспортной системой Западной Европы. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на российские судебные документы.

Арбитражное разбирательство в Международном арбитражном суде при Международной торговой палате инициировало подразделение Uniper Global Commodities SE Lubmin-Brandov Gastransport GmbH (LBGT).

В иске компания требует €45 млн по контракту на транспортировку газа по трубопроводу OPAL (LBTG владеет долей 20% в газопроводе) от 1 июня 2012 года. Рассматривать иск будут в Женеве.

12 января арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск «Газпром экспорт» к Lubmin-Brandov Gastransport о запрете продолжать арбитражное разбирательство. Он также постановил взыскать с LBGT €45,2 млн в случае неисполнения постановления суда.

Ранее «Газпром нефть» подтвердила сделку с венгерской MOL по сербской NIS.
 
