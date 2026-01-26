СМИ указали на дорогие кроссовки украинского политика на переговорах в ОАЭ

360.ru: Арахамия ходил на переговоры в Абу-Даби в обуви Balenciaga за $2200

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия отправился на трехсторонние переговоры в Абу-Даби в паре кроссовок бренда Balenciaga за $2200. Об этом пишет Telegram-канал «360.ru».

Фотография с мероприятия быстро разлетелось в Сети, пользователи активно обсуждают обувь политика. Предположительно, на ногах депутата были кроссовки модели Runner за $2200.

В состав украинской переговорной группы помимо Арахамии вошли секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, глава офиса президента Украины Кирилл Буданов, первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Кислица, а также начальник генштаба ВСУ Андрей Гнатов.

23–24 января в столице ОАЭ Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры между представителями России, Украины и США, посвященные мирному урегулированию конфликта. По информации агентства Reuters, территориальный вопрос все еще остается ключевой темой. Канал CNN сообщил, что в Абу-Даби стороны смогли решить несколько проблемных вопросов, не касающихся территорий.

Ранее стало известно, что НАБУ подозревает Арахамию в предоставлении незаконных льгот ряду депутатов.