В Перми сотни домов остались без водоснабжения

В Перми около 200 домов остались без воды по причине утечки. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба города на своем сайте.

Аварийное отключение произошло в 03:35 (01:35 мск) 26 января. Причиной отключения стала утечка в подвале частного дома по улице 4-я Запрудская, 50», — сказано в сообщении.

Как уточняется, ремонтные работы проводит частное лицо.

До этого в Московской области из-за аварии на трубопроводе без тепла и горячей воды остались почти 4 тыс. жителей. Как сообщала пресс-служба региональной прокуратуры, в Жуковском коммунальная авария затронула несколько десятков многоэтажек. Сейчас сотрудники прокуратуры проводят проверку и оценивают содержание и эксплуатацию объектов теплоснабжения. Они также проконтролируют соблюдение сроков устранения последствий аварии. Аварийно-восстановительные бригады уже начали ремонт системы теплоснабжения.

Ранее в Приморье тысячи абонентов остались без света из-за аварии на подстанции.