Посол рассказал о военно-техническом сотрудничестве РФ и Венесуэлы после смены власти

Сотрудничество Россией и Венесуэлой в военно-технической сфере продолжается, обязательства выполняются в полном объеме. Об этом заявил посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров в эфире телеканала «Россия-24».

Дипломат отметил, что сотрудничество в военно-технической области не слишком отличается от сотрудничества в другой области.

Мелик-Багдасаров подтвердил, что необходимость в сервисном обслуживании российских систем вооружений в Боливарианской республике сохранится на многие годы вперед.

3 января Соединенные Штаты нанесли удар по Венесуэле: взрывы прогремели в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна. После атак президент США Дональд Трамп назвал операцию успешной и заявил, что американские военные захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу. Глава Белого дома подчеркнул, что Мадуро «больше не президент», а управление Венесуэлой «до передачи власти» берут на себя США.

