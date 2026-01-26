«Мало кто сравнится»: Дзюба выделил главное отличие от других нападающих

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба заявил, что мало футболистов может сравниться с ним по показателям на поле. Его слова приводят РИА Новости.

«Я точно внес определенный вклад. Есть вещи, где какие-то нападающие лучше меня были, но если взять в совокупности по пользе команде и по голам, то, наверное, мало кто со мной сравнится. Мало того что я забиваю довольно неплохо для России, я еще даю очень много ассистов. Думаю, вряд ли кто-то из нападающих может похвастаться этим», — сказал Дзюба.

РПЛ находится на зимней паузе, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов).

Ранее Дзюбу назвали «отыгранным материалом».