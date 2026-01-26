Размер шрифта
В Приморье женщина и ребенок едва не сгорели в лифте многоэтажки

Во Владивостоке при пожаре в подъезде женщина и ребенок застряли в лифте

Жильцы многоэтажки во Владивостоке чудом спаслись из лифта, который привез их к очагу возгорания в подъезде, ожоги получили женщина и ребенок. Об этом сообщается в Telegram-канале News.VL.

Инцидент в доме на улице Луговой. Женщина с ребенком поднимались в лифте, когда на седьмом этаже открылись двери и их обдало пламенем. По словам пострадавшей, двери после этого заклинило, и она смогла их открыть, только дернув на себя. Подробностями спасения женщина поделилась в Telegram-канале «Миша всегда прав».

«Девочка начала терять сознание и сползать вниз, вероятно, из-за нехватки воздуха. Я сказала ей, что мы сейчас выйдем, и попросила задержать дыхание. Я дернула лифт. Дверь удалось открыть. К счастью, он был вровень с полом. Горячий воздух обжег мне лицо и руки сразу же, а губы пострадали от того, что я открывала дверь руками», — рассказала

Возгорание произошло из-за мусора и старой мебели, которые были свалены у мусоропровода рядом с лифтовой шахтой. Несовершеннолетний получил серьезные ожоги тела и лица, его экстренно доставили в больницу. Женщина также пострадала, получив ожоги рук и лица.

По словам жильцов, они месяцами просили управляющую компанию убрать мусор, но получали отказы. После пожара территория была быстро очищена. По факту произошедшего проверку проводит городская прокуратура.

Ранее в подмосковном ЖК сорвался лифт с матерью и ребенком
 
