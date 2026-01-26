В РСТ сообщили, что на затонувшем пароме на Филиппинах не было российских тургрупп

РСТ: российских туристических групп не было на затонувшем пароме на Филиппинах

На Филиппинах затонул паром, который ходил между островами, — погибли 15 человек, 43 считаются пропавшими без вести. Как сообщили «Газете.Ru» в Российском союзе туриндустрии (РСТ), среди жертв нет организованных туристов из России.

«По информации российских туроператоров, реализующих туры на Филиппины, среди российских граждан, путешествующих в составе организованных туристических групп, пострадавших нет. Жалоб и обращений в адрес туроператоров на данный момент не зафиксировано. Организованный туристический поток из России на Филиппины носит нишевой характер и остается относительно небольшим», — говорится в сообщении.

До этого посол России на Филиппинах Марат Павлов рассказал в интервью РИА Новости, что с января по ноябрь 2025 года страну посетили 27 460 россиян.

В береговой охране Филиппин сообщили о крушении парома 26 января. Во время поисковой операции спасли 317 человек. Еще 15 погибли, а 43 человека пропали.

