Политика

В Госдуме объяснили, почему после переговоров в Абу-Даби нет утечек в СМИ

Депутат Новиков: Россия, США и Украина нацелены продолжать трехсторонний диалог
Hamad Al Kaabi/UAE Presidential Court/Reuters

Переговоры между Россией, США и Украиной в Абу-Даби показали, что ни одна из сторон мирного процесса не намерена срывать продолжающийся диалог по урегулированию украинского конфликта. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы Дмитрий Новиков.

Как отметил парламентарий, по итогам переговоров в ОАЭ нет никаких «сливов» в СМИ тех или иных мирных проектов или планов, что говорит о том, что стороны «понимают степень своей ответственности, не спешат организовывать утечки, а значит нацелены на данном этапе не на срыв диалога, а на его продолжение».

«Насколько искренне при этом этот диалог будет вестись – вопрос второй, но, повторяю, судя по всему, здесь и сейчас, если мы оцениваем ситуацию на сегодняшний момент, никто из переговорщиков на срыв диалога не настроен», — подчеркнул Новиков.

По словам собеседника, пока о конкретных итогах трехсторонней встречи в Абу-Даби говорить рано, поскольку переговоры проходили в закрытом формате.

«Это было изначальное решение переговорщиков и сторон. Никаких итоговых пресс-конференций не было, что тоже вполне логично. Контакты происходят на рабочем уровне. Объявлять о результатах переговорщики должны не общественности, а тем должностным лицам, которые уполномочили такие переговоры вести», — подытожил Новиков.

23–24 января в столице ОАЭ Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры между представителями России, Украины и США, посвященные мирному урегулированию конфликта. По информации агентства Reuters, территориальный вопрос все еще остается ключевой темой. Канал CNN сообщил, что в Абу-Даби стороны смогли решить несколько проблемных вопросов, не касающихся территорий.

Ранее Зеленский раскрыл подробности переговоров по Украине в ОАЭ.

