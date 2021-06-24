Беглов призвал к «нулевой толерантности» к выступающим против вакцинации

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что ухудшением ситуации с коронавирусом в городе увеличилась продолжительность госпитализации граждан. Из-за этого другие больные лишаются свободных коек, рассказал градоначальник в эфире телеканала 78.

Беглов предлагает относиться ко всем, кто отказался от прохождения вакцинации против коронавирусной инфекции, с «нулевой толерантностью».

«У них было время, чтобы привиться, возможности. Теперь они расплачиваются своим здоровьем. Койки не бесконечны, другие больные лишаются возможности госпитализироваться», — сказал градоначальник Петербурга.

Еще Беглов обратил внимание, что много молодых людей сейчас болеют индийским штаммом COVID-19

«Его распространение в 10 раз больше. Лечение же более продолжительное», — заключил губернатор.

24 июня в России впервые с января выявлено более 20 тысяч случаев коронавируса. Лидерами по количеству заразившихся стали Москва (8 598), Московская область (2 308), Санкт-Петербург (1143).