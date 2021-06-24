В России впервые с января выявлено более 20 тысяч случаев коронавируса

В России впервые с января выявлено более 20 тыс. случаев коронавируса, за минувшие сутки зарегистрировано 20 182 случая ковида. Об этом сообщает оперативный штаб.

Так, 24 января было зафиксировано 24 800 случаев коронавирусной инфекции, с тех пор заболевание шло на убыль. Днем ранее, 23 июня, было 17 594 заболевших.

Отмечается, что у 15,1% пациентов не было клинических проявлений коронавируса. За минувшие сутки жертвами COVID-19 стали 568 человек, при этом вылечились 13 505 пациентов.

Лидерами по количеству заболевших за последние 24 часа стали Москва (8 598), Московская область (2 308), Санкт-Петербург (1143). Меньше всего случаев инфекции выявлено в Ненецком автономном округе (6), Чукотском автономном округе (5).

В общей сложности в России с начала пандемии зарегистрировано 5 388 695 случаев коронавируса. За весь период умерли 131 463 человека, выздоровели 4 915 615 человек.

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