Попова заявила о «прогрессирующем» росте темпов вакцинации

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что темп вакцинации от коронавируса в России «приобретает четкие и прогрессирующие формы». Об этом она сообщила на III Международной научно-практической конференции «Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения», передает ТАСС.

По словам Поповой, спрос на прививки от COVID-19 в регионах увеличивается от 5 до 10 раз. Такие темпы вскоре позволят достигнуть коллективного иммунитета у взрослого населения, считает она.

Ранее глава Роспотребнадзора сообщила, что так называемый индийским штамм коронавируса — «дельта» — уже получил распространение почти в 90 странах мира. Она отметила, что это данные зарубежных специалистов.

Ученые во всем мире предупреждают об опасности индийского штамма SARS-CoV-2, в том числе для привитых: у этого вида вируса есть две основные мутации в рецепторосвязывающем домене, которые в два-три раза снижают иммунную защиту у вакцинированных и переболевших.