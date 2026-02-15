Министр обороны Германии пообещал, что Запад «защитит» Украину от России

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что будущие гарантии безопасности Украины не должны повторить судьбу Будапештского меморандума. Его слова с Мюнхенской конференции по безопасности приводит «Европейская правда».

«Мы должны будем защитить Украину от любой потенциальной будущей агрессии со стороны России. Для этой большой задачи Украина нуждается в содержательных, надежных гарантиях безопасности», — заявил Писториус.

Он напомнил, что Будапештский меморандум от 1994 года не выполнил своей цели и не защитил Украину. Министр подчеркнул, что Запад не должен допустить еще одного «бумажного тигра» в виде аналогичного соглашения. Запад должен предоставить Киеву надежные гарантии безопасности, подчеркнул политик.

Будапештский меморандум — международное соглашение 1994 года, по которому Украина отказалась от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности, суверенитета и территориальной целостности со стороны России, Соединенных Штатов и Великобритании.

Ранее Писториус поддержал идею Зеленского о дате членства Украины в Евросоюзе.