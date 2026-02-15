Глава ЕП Метсола выступила против выборов на Украине во время конфликта с Россией

Глава Европейского парламента Роберта Метсола раскритиковала идею о проведении выборов на Украине во время конфликта с Россией. Трансляция ее выступления на Мюнхенской конференции по безопасности велась на YouTube.

Она задалась вопросом, «когда в России были честные выборы». Глава ЕП высказалась против идеи голосования на Украине во время боевых действий, назвав это «циничным замыслом».

Метсола заявила, что «мы абсолютно не должны этого допускать».

11 февраля газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что Зеленский планирует 24 февраля объявить о выборах главы государства и референдуме по мирному соглашению с Россией.

При этом, как вскоре стало известно, в окружении Зеленского опровергли заявления газеты Financial Times о скором объявлении выборов.

Полномочия президента Украины Владимира Зеленского истекли в мае 2024 года после пятилетнего пребывания на посту главы государства. После этого, согласно конституции, следовало назначить новые выборы, однако это не было сделано из-за военного положения.

