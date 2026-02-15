Размер шрифта
Сотни машин скопились у Крымского моста из-за ночного перекрытия

На въездах на Крымский мост скопились более 700 автомобилей
Министерство транспорта Республики Крым

Несколько сотен автомобилей скопились на въездах на Крымский мост после ночного перекрытия. Об этом сообщил Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Вечером 14 февраля примерно в 19:00 мск на Крымском мосту ограничили движение автомобильного транспорта. Информация о том, что переправа работает в штатном режиме, была обнародована утром 15 февраля в 6:26 мск.

По состоянию на 7:00 мск, в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находились 485 машин. Каждый из водителей ждал разрешения въехать на Крымский мост около двух часов.

«В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 235 транспортных средств. Время ожидания — около часа», — отмечается в публикации.

До этого министерство обороны РФ сообщило, что ночью над территорией страны сбили 68 украинских дронов самолетного типа. Воздушные цели нейтрализовали в Краснодарском и Ставропольском краях, Курской области, Крыму, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

Ранее в Краснодарском крае из-за перекрытия Крымского моста задержали семь пассажирских поездов.
 
