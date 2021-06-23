Законопроект о запрете трэш-стримов внесут в Госдуму в июле

Работа над законопроектом о запрете трэш-стримов завершена, документ будет внесен в Государственную думу в июле текущего года. Об этом заявил глава временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, передает РИА «Новости».

«Документ направлен для отзыва в правительство. Рассчитываем, что в июле он будет внесен в Госдуму», — сказал парламентарий.

Ранее блогер Стас Решетняк, также известный как Reeflay, рассказал, зачем во время стрима избил свою подругу Валентину Григорьеву, которая позже скончалась от побоев и холода. Блогера приговорили к 6 годам колонии по ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего».

В марте спикер Совета федерации Валентина Матвиенко поддержала предложение сенаторов об установлении в Уголовном кодексе России отдельной статьи за трэш-стримы.

В январе в Совфеде предложили ввести уголовное наказание за проведение треш-стримов. Речь шла об обновлении статьи 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».