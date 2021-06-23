Каждый пятый россиянин боится потерять работу из-за роботизации

Почти четверть опрошенных россиян (22%) боятся потерять работу, поскольку думают, что скоро их профессию заменят роботы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса сервиса «Зарплата.ру».

«При этом женщины больше мужчин боятся остаться не у дел — опасения выразили 64% опрошенных против 36% респондентов-мужчин», — говорится в результатах опроса.

Эксперты предполагают, что в ближайшем будущем могут исчезнуть профессии, где необходимо постоянно выполнять рутинные действия. Так, в супермаркетах уже появляются зоны самообслуживания без кассиров, а в колл-центрах сокращается число операторов-людей.

Респонденты считают, что в будущем число привычных профессий может сократиться на 20%. При этом в исследовательском центре отметили, что в ближайшее десятилетие появится немало новых профессий, связанных с цифровыми технологиями, биологией, генетикой, искусственным интеллектом, наукой, инновациями в медицине и сельском хозяйстве.

По данным опроса, сегодня больше всего за свою работу опасаются продавцы (10%), кассиры и работники складов (по 9%), курьеры и водители (по 7%), администраторы и официанты (6% и 5%), а также уборщики (3%).