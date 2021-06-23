Оранжевый уровень опасности из-за температуры +36°C сохранится в Москве 23 июня

Жаркая погода без осадков и с температурой до +36°C ожидается в Москве 23 июня. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Отмечается, что ночью в Москве и Подмосковье температура в столице опустится до +17-20°C, а скорость ветра не превысит 7 м/с.

«Аномально жаркая погода. Среднесуточная температура выше нормы на 7-10 градусов», — говорится в сообщении Гидрометцентра.

Оранжевый уровень погодной опасности в регионе продлевается до 12:00 четверга.

Ранее сообщалось, что в Москве 22 июня был побит температурный рекорд — воздух прогрелся до +33°C.

В московском метро пассажирам начали раздавать воду из-за аномальной жары. Воду можно получить на четырнадцати станциях метрополитена и восьми станциях Московского центрального кольца.

Ранее Гидрометцентр сообщал, что аномальная жара в столице сохранится в ближайшие дни, и не исключал повышения температуры до +36°С.