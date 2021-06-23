«Черная плесень» вынудила врачей в Индии удалять глаза пациентам

Индийские врачи в некоторых случаях вынуждены удалять один глаз своим пациентам, потому что только таким способом можно предотвратить дальнейшее распространение мукормикоза, также известного как «черная плесень». Об этом сообщает The Washington Post.

По данным издания, инфицированной областью часто является именно глаз, поэтому сохранить его не представляется возможным.

«Если это касается носовых пазух, их необходимо очистить. Если это касается глаза — глазное яблоко, веки, мышцы вокруг глаза должны быть удалены, оставляют только глазную впадину», — рассказал окулопластический хирург из Мумбаи Акшай Наир.

Как отметил врач, люди умирают от «черной плесени» чаще, чем от коронавируса. Выживаемость пациентов с инфекцией глаза составляет 70%. Но если инфекция проникнет в мозг, шансы на выживание упадут до 10-15%.

Ранее сообщалось, что число заболевших мукормикозом в Индии выросло до 31 216 случаев, от грибкового заболевания скончались 2 109 человек.