Почти 80 тысяч человек потребовали у Безоса не возвращаться из космоса

Почти 80 тыс. человек подписали петицию на портале Change.org, требующую, чтобы богатейший человек планеты, основатель компании Amazon Джефф Безос не возвращался из космического полета, который он планирует совершить в июле.

«Миллиардеры не должны существовать ни на Земле, ни в космосе, но если они выбирают последний вариант, то пусть там и остаются», — написал автор.

Ранее место на полет в космос с Безосом продали на аукционе за 28 млн долларов. Торги были проведены космической организацией Blue Origin.

Еще ранее Безос сообщил, что 20 июля полетит в космос на корабле компании Blue Origin со своим братом.