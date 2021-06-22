Почти 80 тысяч человек потребовали у Безоса не возвращаться из космоса
Карина Казанцева
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Почти 80 тыс. человек подписали петицию на портале Change.org, требующую, чтобы богатейший человек планеты, основатель компании Amazon Джефф Безос не возвращался из космического полета, который он планирует совершить в июле.
«Миллиардеры не должны существовать ни на Земле, ни в космосе, но если они выбирают последний вариант, то пусть там и остаются», — написал автор.
Ранее место на полет в космос с Безосом продали на аукционе за 28 млн долларов. Торги были проведены космической организацией Blue Origin.
Еще ранее Безос сообщил, что 20 июля полетит в космос на корабле компании Blue Origin со своим братом.
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