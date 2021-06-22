В Центре Гамалеи заявили, что «Спутник V» защищает от коронавируса минимум на полгода

Вакцина «Спутник V» дает защиту от коронавируса минимум на шесть месяцев. Об этом заявил руководитель лаборатории Центра им. Гамалеи Владимир Гущин в эфире канала «Соловьев Live» в YouTube.

«У нас есть достаточно уже данных, что в течение полугода иммунитет точно сохраняется, чтобы его обновить к определённому эпидподъему хорошо бы ревакцинироваться, сейчас готовятся эти рекомендации», — сказал он.

По его словам, сейчас основные усилия должны быть направлены на тех, кто еще не прошел вакцинацию.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко уточнял, что подъем уровня заболеваемости COVID-19 наблюдается в десятках регионах страны. При этом первой обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан ввела Москва: на фоне ухудшения эпидемической обстановки в столице в течение месяца обязали вакцинировать как минимум 60% сотрудников сфер торговли, образования, услуг и транспорта. Подобные меры были приняты в Московской, Тверской, Нижегородской, Сахалинской и некоторых других областях.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы еще три российские вакцины от коронавируса: «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и однокомпонентная «Спутник Лайт».