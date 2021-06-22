Гинцбург рассказал, чем можно ревакцинироваться от коронавируса
Анастасия Лежепекова
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» подходит для повторной вакцинации тем, кто прививался «ЭпиВакКороной» или «КовиВаком», сообщил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
«В целом, для ревакцинации достаточно «Спутника Лайт», — заявил ученый.
«Спутник Лайт» — это однокомпонентная вакцина, которая представляет собой первый препарат «Спутника V».
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что первые партии вакцины «Спутник Лайт» поступят в гражданский оборот после 25 июня.
Ранее Гинцбург рассказал о «хитрости» индийского штамма COVID-19.
close