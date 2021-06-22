Гинцбург рассказал, чем можно ревакцинироваться от коронавируса

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» подходит для повторной вакцинации тем, кто прививался «ЭпиВакКороной» или «КовиВаком», сообщил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«В целом, для ревакцинации достаточно «Спутника Лайт», — заявил ученый.

«Спутник Лайт» — это однокомпонентная вакцина, которая представляет собой первый препарат «Спутника V».

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что первые партии вакцины «Спутник Лайт» поступят в гражданский оборот после 25 июня.

Ранее Гинцбург рассказал о «хитрости» индийского штамма COVID-19.