Жителя Челябинской области обвиняют в убийстве из-за шоколадки и сигарет

Мужчина из города Сатки Челябинской области предстанет перед судом за убийство приятельницы — обвиняемый якобы уличил ее в краже пачки сигарет и шоколадки. Об этом сообщает портал Магсити74.

По данным издания, во время совместного застолья мужчина обвинил знакомую в краже, разгневался и нанес ей около 50 ударов кулаками и ногами. От полученных травм женщина скончалась на месте. По данным следствия, через несколько дней ее тело было выброшено с балкона.

Кроме того, мужчина избил подругу умершей, причинив легкий вред здоровью.

«В ходе предварительного следствия обвиняемый вину в инкриминируемых преступлениях признал в полном объеме. Уголовное дело направлено в Саткинский городской суд для рассмотрения по существу», — цитирует издание пресс-центр региональной прокуратуры.

Мужчину обвиняют в убийстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью. За убийство ему грозит от 6 до 15 лет лишения свободы, ответственность по второй статье — до четырех месяцев ареста.

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